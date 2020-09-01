Тюменский филиал ВНИРО и Якутия подписали соглашение по рыбной отрасли

национальный парк «Ленские столбы» | Фото: Республика Саха ВК национальный парк «Ленские столбы» | Фото: Республика Саха ВК

Тюменский филиал Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) и Якутия подписали соглашение о сотрудничестве в области научного обеспечения рыбной отрасли на 2020-2024 годы, сообщает министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства республики.

Как рассказал министр экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я) Сахамин Афанасьев, соглашение направлено на решение актуальных задач в области развития и сохранения рыбохозяйственного комплекса региона.

Стороны договорились установить биотехнические показатели по выращиванию молоди водных биоресурсов Республики Саха (Якутия), провести мониторинг рек Буотама и Синяя, создать сектор искусственного воспроизводства ВБР в Якутском филиале ФГБНУ "ВНИРО" и провести комплексные научно-исследовательские работы для решения актуальных вопросов.

Руководитель Тюменского филиала ВНИРО Евгений Даринов выразил уверенность в том, что данная дорожная карта станет ориентиром для развития рыбной отрасли республики.