В Абатском районе пройдет фестиваль "От сердца к сердцу"

| Фото: МАУК Абатского района «ЦКДО « Исток» во ВКонтакте | Фото: МАУК Абатского района «ЦКДО « Исток» во ВКонтакте

II районный фестиваль-конкурс народного творчества "От сердца к сердцу" пройдет в Абатском районе 1 и 2 октября.

В нем могут принять участие жители от 50 лет и старше. Номинации конкурса: "С пеcней по жизни", "Танцевальное рандеву", "Любимые мелодии души", "Волшебный мир стихов", "Театр – это жизни нить". Заявки принимают до 29 сентября.

"Старшее поколение – золотой фонд нашей страны, хранители ее лучших традиций, достойный пример патриотизма, силы духа, мужества, стойкости и преданности своему делу. В рамках реализации регионального проекта "Старшее поколение" Абатский РДК проводит II районный фестиваль - конкурс народного творчества "От сердца к сердцу", посвященный Году памяти и славы в России и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне", - рассказали организаторы.

Фестиваль пройдет в Абатском районном ДК 1 октября. А 2 октября участники фестиваля встретятся в библиотеке.

Подать заявки на фестиваль "От сердца к сердцу" жители района могут по телефону: 41-6-47 Дарья Вадимовна Попова.

Анжела Лебедева