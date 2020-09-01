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Квартал нефтяников построят в центре в Тюмени

Общество, 16:29 23 сентября 2020

strana.com

Первый дом жилого комплекса "Сердце Сибири" назвали "Квартал нефтяников". Комплекс возводит в центре Тюмени компания "Страна Девелопмент".

Как рассказали в компании, в разных городах России строятся "Сердце Сибири", "Европейский берег", "Звездный", "Квартал на Московском", "Колумб", "Донской квартал" и "Принцип".

В числе реализованных проектов помимо жилья, в Тюмени у компании есть торгово-развлекательные центры "Тюмень сити молл" и "Матрешка".

"Страна Девелопмент" выступает партнером Тюменского нефтегазового форума.

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# Тюменский нефтегазовый форум

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