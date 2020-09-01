Цифровизация ТЭК повысит конкурентоспособность России на мировом рынке, считает эксперт TNF-2020

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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У российских компаний есть большой потенциал в разработке и внедрении цифровых технологий в нефтегазовой сфере. Это сделает Россию более конкурентоспособной в сфере цифровизации на мировом уровне.

Об этом заявил заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин на нефтегазовом форуме в Тюмени. В пример он привел программу "Цифровой нефтегаз". В ее рамках создана рабочая группа, которая уже разработала ряд инициатив и условия для их внедрения совместно с крупными компаниями.

"В этой части у нас большой потенциал в геологии и повышении нефтеотдачи. Хороший эффект показала программа "Когнитивный геолог" в "Газпроме". На основе анализа исторических данных она помогает вскрывать новые пласты, снижая тем самым себестоимость и повышая нефтеотдачу на 30 процентов. Это первые результаты, но уже многообещающие. Если расширить программу на всю отрасль, набор данных будет больше и наш опыт можно будет тиражировать на всю страну, а это уже колоссальный прирост", - пояснил Павел Сорокин.

Он подчеркнул, что Россия находится только в начале пути. Пока в стране не регулируются стандарты промышленных данных, стоит вопрос о создании хранилища данных и доступа к нему всех компаний - все это рабочая группа "Цифрового нефтегаза" прорабатывает совместно с профильными министерствами.

"Международные сервисные компании нарабатывают общую базу данных. Мы, контролируя 10-11 процентов мировой добычи, можем сами стать источником данных для себя и повысить конкурентоспособность на международном рынке. Успехи есть, но это начальный этап пути, который займет не менее пяти-семи лет, прежде чем можно будет говорить о тиражировании опыта. Работа продолжается", - сказал Павел Сорокин.

Евгения Шевцова