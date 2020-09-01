Александр Моор рассказал о создании нефтегазопромышленных кластеров в регионе

| Фото: ИА «Тюменская линия» | Фото: ИА «Тюменская линия»

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О проекте нефтепромышленного кластера, который конструируют правительство региона и "Газпром нефть", рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор на Тюменском нефтегазовом форуме 23 сентября.

По его словам, он станет эффективной формой вовлечения всех заинтересованных сторон в решении технологических вызовов, которые стоят перед нефтегазодобывающими компаниями. "Это эффективнее, чем решать задачи такого масштаба внутри компании, всегда лучше кооперироваться с лидерами", - пояснил Александр Моор.

Опыт создания нефтепромышленного кластера в Тюменской области попробуют переложить и на газовую отрасль, переговоры об этом уже ведут с компанией "Новатэк".

"Сейчас важно от ожиданий перейти к грамотному управлению процессом, чтобы каждый участник кластера точно получил нужный эффект и этот эффект был существеннее, чем если бы он работал в одиночку", - отметил глава региона.

В Тюменской области также занимаются развитием научной стороны в отрасли. Например, технопарк, где традиционно проходит нефтегазовый форум, давно является домом для стартапов. Западно-Сибирский межрегиональный научно-образовательный центр, созданный совместно с Ямалом и Югрой, после вынужденного простоя из-за эпидемии снова набирает обороты.

Комментируя важность ТНФ для региона, Моор рассказал, что более чем на 102 млрд рублей получили заказы предприятия Тюменской области от нефтегазовых компаний в 2019 году. В 2017 году объем таких заказов составлял 65 млрд рублей.

Дарья Казакова