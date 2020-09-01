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Дюков отметил важность создания тюменского нефтепромышленного кластера

Политика, 15:39 23 сентября 2020

ТНФ/Слуцкий Максим

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Создание нефтепромышленного технологического кластера в Тюменской области - правильный и своевременный проект, отметил председатель правления ПАО "Газпром нефть" Александр Дюков во время Тюменского нефтегазового форума.

По его словам, технологических задач и вызовов, которые стоят перед нефтяной отраслью, огромное количество. "Поэтому наша нефтяная компания, несмотря на огромные ресурсы, которые есть у нас в этом технологическом направлении, рассчитывает на создание мощной системы и вовлечение в нее и других компаний, вузов, стартапов для того, чтобы решать поставленные задачи. Я не сомневаюсь, что проект будет успешным", - подчеркнул он.

Говоря о сотрудничестве "Газпром нефть" с Тюменской областью, Дюков отметил, что Тюмень - важный регион не только для компании, а в целом для нефтяной отрасли.

"Для нас Тюмень - это научный административный центр. Здесь работают более четырех тысяч наших сотрудников. Из Тюмени мы управляем реализацией очень многих проектов по всей стране", - сказал он.

Любовь Голышева

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# Александр Дюков , нефтепромышленный кластер

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