Центр исследования пластовых систем "Геосфера" построят в Тюмени к 2022 году

| Фото: ТНФ/Слуцкий Максим | Фото: ТНФ/Слуцкий Максим

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Центр исследования пластовых систем "Геосфера" введут в эксплуатацию в Тюмени в 2022 году. Проектирование объекта завершится к концу этого года.

Как рассказал председатель правления ПАО "Газпром нефть" Александр Дюков во время ТНФ-2020, это будет уникальное здание, в том числе и по архитектурным решениям.

"Это важный для нас и уникальный для России проект, в том числе по объему анализа и исследований, которые мы сможем проводить. Геологические условия постоянно ухудшаются, и наличие современной лаборатории, цифровых продуктов позволяют для каждой пластовой системы точно подбирать правильные технологии и, соответственно, добывать нефть эффективнее. Данный центр позволит это сделать", - сказал он.

Центр исследования пластовых систем будет представлять собой комплекс зданий: административный корпус, лабораторию, кернохранилище.

Ранее ПАО "Газпром нефть" запустило интегрированный центр разработки месторождений. Цифровые решения позволяют компании управлять реализацией всех стадий разработки месторождений в стране.

"Мы развиваем сотрудничество с промышленными предприятиями, нефтесервисными компаниями. В Тюмени более 300 предприятий являются нашими подрядчиками. Объем поставок - десятки миллиардов рублей", - уточнил Дюков.

Напомним, соглашение о создании в Тюмени Центра исследования пластовых систем было подписано между губернатором Тюменской области Александром Моором и председателем правления "Газпром нефти" Александром Дюковым на полях Тюменского нефтегазового форума в сентябре 2018 года.