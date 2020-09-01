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Азат Шамсуаров: лучший нефтяник тот, кто не видит нефти

Экономика, 16:28 23 сентября 2020

ИА "Тюменская линия" вице-президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Азат Шамсуаров | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Нефть - продукт, который должен всегда находиться в закрытой системе: сбора, хранения, транспортировки, переработки. В этом плане лучший нефтяник тот, кто ее не видит, считает первый вице-президент ПАО "ЛУКОЙЛ" Азат Шамсуаров.

По его мнению, экологические вопросы возникли еще со времени становления индустрии нефте- и газодобычи. Защита окружающей среды и компенсация ущерба природе - важные направления деятельности любой добывающей компании.

"В соответствии с законодательством мы приняли программные решения по утилизации попутного нефтяного газа, дошли до уровня 97,6 процента", - отметил он.

Еще один важный вектор развития отрасли - цифровизация. В ЛУКОЙЛе основные решения начали разрабатывать три года назад, сегодня выстроена сложная операционная модель, включающая площадки Западной Сибири, Пермского края, Урала и Поволжья. По словам Азата Шамсуарова, цифровые разработки уже показали значительный экономический эффект и повысили конкурентоспособность компании.

Евгения Шевцова

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# ЛУКОЙЛ , ТНФ

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