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Старинные компасы и макеты кораблей покажут на выставке в Ялуторовске

Общество, 10:23 24 сентября 2020

Ялуторовский музейный комплекс во "ВКонтакте" (архив) | Фото: Ялуторовский музейный комплекс во "ВКонтакте" (архив)

Ялуторовские музейщики приглашают горожан на открытие выставки "По морям, по океанам" в краеведческий музей 2 октября, сообщает пресс-служба Ялуторовского музейного комплекса. Экспозиция посвящена 200-летию открытия Антарктиды.

Посетителям расскажут об истории российского флота с XVIII века, о великих флотоводцах, знаменитых кораблях и ключевых моментах первой русской антарктической экспедиции.

На выставке представят подлинные личные вещи мореплавателей из фондов музея: компас, офицерский парадный костюм военно-морских сил, исследовательские рисунки, записные книжки, судовые часы, значки и другие интересные экспонаты. А также макеты кораблей от Тюменского общества моделистов.

Посетить экспозицию можно со вторника по воскресенье с 10 до 18 часов, она проработает до конца ноября, стоимость билета 60 рублей. Телефоны для справок: 8 (34535) 2-01-94, 3-16-58.

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# Антарктида , выставка , корабли , Ялуторовский музейный комплекс

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