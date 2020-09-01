Квест по творчеству Сергея Есенина проведут тюменские библиотекари онлайн

| Фото: www.culture.ru | Фото: www.culture.ru

Онлайн-квест "В этом мире я только прохожий" по творчеству Сергея Есенина проведет Тюменская областная научная библиотека им. Дмитрия Менделеева 28 сентября, сообщает учреждение.

Он приурочен ко Всероссийской есенинской неделе, посвященной 125-летию русского поэта. Участники квеста в онлайн-формате должны найти выход из комнаты, правильно ответив на вопросы о жизни и творчестве поэта.

Квест пройдет в группах социальных сетей библиотеки в Instagram и ВКонтакте.

Возрастное ограничение - 12+.