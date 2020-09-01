Оптоволоконный интернет в Голышманово улучшит качество связи

| Фото: Ростелеком | Фото: Ростелеком

100 км волоконно-оптических линий связи построил Ростелеком в пос. Голышманово, охватив всю территорию населенного пункта. Новая инфраструктура позволит жителям подключить интернет на скорости до 100 Мбит/с, сообщает компания.

Волоконно-оптический кабель заходит сразу в дом абонента, персональная оптическая линия обеспечивает стабильное интернет-соединение и высокую скорость передачи данных. Абоненты могут могут подключить высокоскоростной интернет и другие ресурсоемкие услуги компании: видеосервис Wink, IP-телефонию, домашнее видеонаблюдение и датчики "Умного дома".

"Ситуация последних месяцев показала, как важна качественная связь и надежный интернет для населения. Новый стандарт скоростей позволит голышмановцам получить доступ ко многим цифровым решениям и сервисам — порталу госуслуг, дистанционному образованию, онлайн-покупкам. Высокоскоростным интернетом теперь обеспечены и государственные структуры, и социально значимые учреждения р.п. Голышманово: больница, школа, налоговая инспекция, детские сады", - сказал глава Голышмановского городского округа Александр Ледаков.

По словам директора межрайонного центра технической эксплуатации телекоммуникаций филиала в Тюменской и Курганской областях ПАО "Ростелеком" Виктора Самохвалова, к оптике подключили все дома административного центра.

"Сейчас наши абоненты могут пользоваться скоростным интернетом с Wi-Fi-покрытием по всему дому, играть в онлайн-игры и смотреть более 200 телеканалов, тысячи фильмов и сериалов видеосервиса Wink на нескольких экранах. По запросу клиента сотрудники компании помогут установить интеллектуальное видеонаблюдение и систему "Умный дом" для безопасности жилья и контроля за придомовой территорией", - сказал он.

Сегодня оптика доступна для 70% домохозяйств Тюменской области. Каждый год компания увеличивает этот показатель, переключая абонентов с аналоговых линий связи на оптические.