На Ямале снизили ценз оседлости для получения регионального маткапитала

с личного аккаунта Дмитрий Артюхова с Instagram с личного аккаунта Дмитрий Артюхова с Instagram

Ценз осёдлости для жителей ЯНАО при получении регионального маткапитала снижен с пяти лет до одного года. Такое решение принял губернатор округа Дмитрий Артюхов.

В своем аккаунте в Instagram он объяснил, как было принято такое решение и почему важно поддержать многодетные семьи округа.

"Получаю много сообщений от многодетных родителей о том, что в связи с нехваткой стажа проживания на Ямале они не могут получить региональный материнский капитал. Одно из обращений - от семьи Мамонтовых из Нового Уренгоя. Два года назад у них родились двойняшки, в прошлом году – третья дочка. Фактически живут на Ямале давно, а по документам - только два года. У Елены и Артёма, как и у многих наших семей, есть мечта - своя квартира, где для всех ребятишек будет достаточно пространства. Чтобы поддержать таких молодых родителей, которые твёрдо решили жить и трудиться в нашем округе, принял решение снизить ценз осёдлости для получения маткапитала с 5 лет до одного года", - рассказал Дмитрий Артюхов.

Правило распространяется на все семьи, где третий ребенок родился с 2011 года. Потратить средства материнского капитала можно будет только на жилье в капитальном исполнении в округе.

Размер регионального маткапитала составляет 150 тыс. рублей за второго ребенка, 500 тыс. рублей - за третьего и последующих.

⠀

⠀

Анжела Лебедева