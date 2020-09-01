Географическая онлайн-игра проходит для школьников и студентов региона

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Десять заданий предлагают выполнить участникам осеннего сезона онлайн-игры WOW! К игре приглашают школьников 5-11 классов и студентов-бакалавров 1-4 курсов, сообщает образовательный портал "Геозадачник" Тюменского отделения "Русского географического общества".

Задания еженедельно выкладываются в группе ВКонтакте. Участнику необходимо перейти по указанной для каждого задания ссылке, заполнить информацию о себе и записать ответ.

Раз в неделю организаторы выкладывают рейтинг участников.

Участники могут предоставлять ответы на задания в любое время, но не позднее даты завершения игрового сезона. Организаторы засчитывают первый ответ, повторное заполнение ответа не допускается.