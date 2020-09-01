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Тюменцев зовут порассуждать на тему уличного искусства

Общество, 15:47 24 сентября 2020

из архива Ильи Маломощенко | Фото: из архива Ильи Маломощенко

Встреча "Разговоры: зачем городу уличное искусство?" состоится в мультицентре "Контора пароходства" в Тюмени 24 сентября, начало в 18 часов 30 минут, сообщают организаторы.

Слушатели узнают, как сделать стрит-арт фестиваль, как в Тюмени согласовывают стенки для уличных шедевров, как отбирают художников. Также на встречу приглашают тех, у кого есть идеи по улучшению фестиваля "Морфология улиц".

Собрание пройдет в большом зале. Необходима регистрация – организаторы не могут принять больше 50 человек.

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# Контора пароходства , стрит-арт , фестиваль

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