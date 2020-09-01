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Первенство России по летнему биатлону стартовало в Увате

Спорт, 18:25 24 сентября 2020

www.uvatregion.ru

149 спортсменов из 25 регионов страны участвуют в Первенстве по летнему биатлону в Увате на базе центра им. А.И. Тихонова.

В соревнованиях участвуют юниоры и юниорки 1999-2001 г. р., сообщает Центр физкультурно-оздоровительной работы Уватского района.

24 сентября спортсмены соревнуются в спринте на дистанциях 7,5 и 10 км. 25 сентября пройдут эстафеты, а 27 – гонки на 10 и 15 км.

www.uvatregion.ru www.uvatregion.ru www.uvatregion.ru ﻿

Соревнования проводятся в соответствии с регламентом по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории РФ в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденным Министром спорта и главным государственным санитарным врачом РФ.

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# биатлон , первенство РФ

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