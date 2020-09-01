"Неделя искусств" стартовала в тюменском "Кванториуме"

| Фото: пресс-службы ДТиС "Пионер" | Фото: пресс-службы ДТиС "Пионер"

Культурно-творческие мероприятия пройдут в детском технопарке "Кванториум" на "Неделе искусств", которая стартовала 28 сентября. По ее итогам ребята выполнят кейс-задание, сообщает учреждение.

29 сентября пройдет интеллектуальная игра "Квиз" на тему искусства. 2 октября ребята посетят молодежный театр "Ангажемент" с обзорной экскурсией. 7 октября для школьников проведут мастер-класс по актерскому мастерству. Они обучатся сценической речи, овладеют приемами и техниками, которые можно использовать в профессиональной и личной сферах жизни.

Самые младшие "квантики" примут участие в конкурсе рисунков "Космос", который стартует 5 октября.