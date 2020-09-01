  • 28 сентября 202028.09.2020понедельник
  • USD76,8195
    EUR89,6637
  • В Тюмени 15..17 С 3 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

"Неделя искусств" стартовала в тюменском "Кванториуме"

Общество, 11:09 28 сентября 2020

пресс-службы ДТиС "Пионер" | Фото: пресс-службы ДТиС "Пионер"

Культурно-творческие мероприятия пройдут в детском технопарке "Кванториум" на "Неделе искусств", которая стартовала 28 сентября. По ее итогам ребята выполнят кейс-задание, сообщает учреждение.

29 сентября пройдет интеллектуальная игра "Квиз" на тему искусства. 2 октября ребята посетят молодежный театр "Ангажемент" с обзорной экскурсией. 7 октября для школьников проведут мастер-класс по актерскому мастерству. Они обучатся сценической речи, овладеют приемами и техниками, которые можно использовать в профессиональной и личной сферах жизни.

Самые младшие "квантики" примут участие в конкурсе рисунков "Космос", который стартует 5 октября.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# искусство , кванториум

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:09 28.09.2020"Неделя искусств" стартовала в тюменском "Кванториуме"
10:58 28.09.2020Тюменцам предлагают стать наставниками в социальном проекте "Шанс"
10:36 28.09.2020Сайт "Тюменской линии" надел маску
10:25 28.09.2020Тобольский "Кванториум" запускает проект трендов для подростков