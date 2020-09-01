Гранты на полтора миллиона рублей получат победители конкурса Росмолодежи

| Фото: Медиацентр молодежной политики Тюменской области | Фото: Медиацентр молодежной политики Тюменской области

Стартовал прием заявок на грантовый конкурс в рамках Всероссийского патриотического форума, который пройдет 9-11 декабря 2020 года в Москве. Подавать и редактировать заявки можно до 23 часов 59 минут (по мск) 10 ноября 2020, сообщает Росмолодежь.

Граждане России в возрасте от 14 до 30 лет могут получить до 1,5 млн рублей на поддержку социально значимых проектов в области студенческих инициатив, добровольчества, развития социальных лифтов, патриотического воспитания, спорта, ЗОЖ, туризма, профилактики негативных проявлений в молодежной среде и межнациональное взаимодействие, укрепления семейных ценностей, молодежных медиа, на инициативы творческой молодежи.

Прием заявок на грантовый конкурс в рамках форума проходит в АИС "Молодежь России". Рекомендуемый срок реализации проекта - январь-декабрь 2021 года.

Подробности об участии в грантовом конкурсе здесь.