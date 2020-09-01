  • 25 сентября 202025.09.2020пятница
  • USD77,1780
    EUR89,9818
  • В Тюмени 6..8 С 1 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Гранты на полтора миллиона рублей получат победители конкурса Росмолодежи

Общество, 14:02 25 сентября 2020

Медиацентр молодежной политики Тюменской области | Фото: Медиацентр молодежной политики Тюменской области

Стартовал прием заявок на грантовый конкурс в рамках Всероссийского патриотического форума, который пройдет 9-11 декабря 2020 года в Москве. Подавать и редактировать заявки можно до 23 часов 59 минут (по мск) 10 ноября 2020, сообщает Росмолодежь.

Граждане России в возрасте от 14 до 30 лет могут получить до 1,5 млн рублей на поддержку социально значимых проектов в области студенческих инициатив, добровольчества, развития социальных лифтов, патриотического воспитания, спорта, ЗОЖ, туризма, профилактики негативных проявлений в молодежной среде и межнациональное взаимодействие, укрепления семейных ценностей, молодежных медиа, на инициативы творческой молодежи.

Прием заявок на грантовый конкурс в рамках форума проходит в АИС "Молодежь России". Рекомендуемый срок реализации проекта - январь-декабрь 2021 года.

Подробности об участии в грантовом конкурсе здесь.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# гранты , Росмолодежь

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:57 25.09.2020На фестивале соседей в Тюмени представят противопожарную технику
14:35 25.09.2020Новый сквер на улице Республики обсудят тюменцы
14:24 25.09.2020"Доброшкола" открылась в Ялуторовске
14:17 25.09.2020Авария на Одесской - Энергетиков в Тюмени не скажется на отоплении в домах