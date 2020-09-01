В Аромашево глава района провел урок для первоклассников

| Фото: администрация Аромашевского района | Фото: администрация Аромашевского района

Урок для первоклассников Аромашево по безопасности дорожного движения провел глава района Игорь Власов.

Акция "Шагающий автобус" прошла в районном центре 25 сентября. Игорь Власов, пройдя по улицам села, рассказал первоклассникам об особенностях движения через дорогу. Обратил внимание детей, что перед "зеброй" нужно убедиться в том, что водители их пропускают.

"Это мероприятие важно, так как дети должны знать, как правильно выбрать безопасный маршрут, перейти дорогу по пешеходному переходу, в какие опасные ситуации они могут попасть, пересекая проезжую часть",- сказал глава Аромашевского района.

Инспектор ДПС вручил школьникам памятки "Мой безопасный маршрут". Акция "Шагающий автобус" будет продолжена. Сотрудники ГИБДД проведут уроки в школах района.

Анжела Лебедева