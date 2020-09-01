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Тюменцы отправились на слет студотрядов УФО

Общество, 17:31 25 сентября 2020

пресс-служба Тюменского областного студенческого отряда | Фото: пресс-служба Тюменского областного студенческого отряда

Тюменская молодежь отправилась на слет студенческих отрядов Уральского федерального округа. Он проводится в Челябинске с 25 по 27 сентября. Мероприятие привлечет около 120 участников, сообщает пресс-служба Тюменского областного студенческого отряда.

Честь тюменского региона будут защищать студенты ТИУ, ТюмГУ и ТюмГМУ. Для участников подготовили трехдневную программу, в которую включены спартакиада, конкурс профессионального мастерства "ТрудКрут" среди строительных и сервисных студенческих отрядов, развлечения.

На конкурсе профмастерства команды строительных отрядов выполнят теоретические, практические задания по охране труда и представят агитационный плакат, соберут конструкции. Подготовиться к практическому этапу по сухому строительству и штукатурным работам участникам помогли специалисты политехнического отделения многопрофильного колледжа ТИУ.

В качестве эксперта на конкурсе выступит Александра Зырянова, студентка Строительного института, победитель Всероссийского конкурса профмастерства студенческих строительных отрядов #ТрудКрут-2019 в номинации "инженер по охране труда и технике безопасности".

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# студотряды , Челябинск

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