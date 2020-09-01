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Авария на Одесской - Энергетиков в Тюмени не скажется на отоплении в домах

Общество, 14:17 25 сентября 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Отключений от отопления в домах из-за аварии на тепловой магистрали на пересечении ул. Одесская и Энергетиков в Тюмени не будет. Повреждение, выявленное 25 сентября, устранят в течение суток.

По словам начальника отдела по связям с общественностью и СМИ УСТЭК Анны Гавриленко, после сигнала о возросшем количестве подпитки в районе контура ТЭЦ-1 бригады оперативных служб УСТЭК выехали на место инцидента, отключили участок тепловой магистрали от основной сети и выставили ограждения. После отключения участка началась откачка воды из тепловой камеры и подготовка к устранению повреждения.

В теплоснабжающей организации подчеркнули, что инцидент не связан с началом отопительного сезона. Его причины установят после диагностики трубопровода.

"Ремонтно-восстановительные работы планируется завершить в течение суток. Отключенных от подачи тепловой энергии объектов не будет", — заверила Анна Гавриленко.

Напомним, 24 сентября порыв возник во дворе дома № 1 на ул. Стахановцев в Тюмени. Повреждение устранено.

Инна Пахомова

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# ремонт , теплосети , УСТЭК

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