Подрядчик возместит ущерб от затопления квартир тюменцев

| Фото: информационно-аналитического отдела Тюменской городской думы | Фото: информационно-аналитического отдела Тюменской городской думы

На затопление во время ремонта крыши пожаловались жители четырех квартир дома по ул. Николая Чаплина, 126 в Тюмени. Подрядная организация возместит ущерб через страховую компанию, сообщает администрация Тюмени.

В доме на ул. Харьковской, 59а идет замена плоской крыши, готовность объекта - 30%. Здесь на затопления пожаловались собственники двух квартир. В одном случае вопрос решен путем прямых выплат собственнику, во втором решается через страховую компанию.

Глава города Руслан Кухарук дал поручение службе технического контроля за строительством объектов ЖКХ и департаменту городского хозяйства обратить внимание на то, чтобы подрядчики предприняли все необходимые меры для предотвращения таких инцидентов.

Обязанность производителя работ – предотвратить ситуации, которые могут нанести вред жизни, здоровью и имуществу собственников многоквартирного дома. Если предотвратить такую ситуацию не удалось, подрядчик обязан возместить ущерб имуществу либо самостоятельно его отремонтировать. Также можно получить возмещение ущерба от страховой компании, напоминают специалисты.

При отказе подрядчика урегулировать вопрос собственник имеет право обратиться в суд.