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Есенинский квиз запускают ишимские библиотекари

Общество, 16:03 25 сентября 2020

culture.gov.ru | Фото: culture.gov.ru

Онлайн-квиз "Дорогами Есенина" к 125-летию Сергея Есенина стартует в Ишиме 26 сентября. Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказала сотрудник библиотеки им. А. И. Васильева Ирина Скосырских.

Участники ответят на вопросы и выполнят задания квиза до 3 октября в группах соцсетей. Им предстоит узнать, какой народный артист РСФСР помог восстановить храм в селе Константиново, где крестили будущего поэта, сколько детей родилось в семье Есениных и отыскать на старой фотографии 14-летнего поэта.

"Имя Сергея Есенина, без преувеличения, известно всем. Его стихи — особая страница поэзии, он бунтующий, страстный, с огромной русской душой нараспашку. Приглашаем к участию всех желающих проверить свои знания об авторе и узнать много нового о жизни и творчества поэта-юбиляра", - пояснила библиотекарь.

Инна Кондрашкина

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# библиотека , Ишим , квиз

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