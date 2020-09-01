Есенинский квиз запускают ишимские библиотекари

| Фото: culture.gov.ru | Фото: culture.gov.ru

Онлайн-квиз "Дорогами Есенина" к 125-летию Сергея Есенина стартует в Ишиме 26 сентября. Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказала сотрудник библиотеки им. А. И. Васильева Ирина Скосырских.

Участники ответят на вопросы и выполнят задания квиза до 3 октября в группах соцсетей. Им предстоит узнать, какой народный артист РСФСР помог восстановить храм в селе Константиново, где крестили будущего поэта, сколько детей родилось в семье Есениных и отыскать на старой фотографии 14-летнего поэта.

"Имя Сергея Есенина, без преувеличения, известно всем. Его стихи — особая страница поэзии, он бунтующий, страстный, с огромной русской душой нараспашку. Приглашаем к участию всех желающих проверить свои знания об авторе и узнать много нового о жизни и творчества поэта-юбиляра", - пояснила библиотекарь.

Инна Кондрашкина