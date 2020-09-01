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Детский центр "Алые паруса" приглашает в школу вожатых

Общество, 09:28 28 сентября 2020

Алые паруса | Фото: Алые паруса

Открытие школы подготовки вожатых детского центра "Алые паруса" состоится в Тюмени 2 октября по адресу ул. Широтная, 92, к. 1, сообщает региональный департамент социального развития.

Школа подготовки будет проходить по понедельникам, средам и пятницам. Инструктивные заезды планируются на выходных. Обучение начнется в октябре и закончится в середине декабря 2020 года. Обучение в школе подготовки вожатых бесплатное. Платным является только экзамен. Экзамен планируется 16 декабря 2020 года.

Подробная информация о формате обучения и расписаниях занятий будет опубликована в группе во ВКонтакте.

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# Алые паруса , школа вожатых

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