Тюменский аудиосериал "Война миров" номинирован на премию Rock&Book

| Фото: livelib.ru | Фото: livelib.ru

3D-аудиосериал "Война миров" по роману Герберта Уэллса, созданный тюменцами Евгением Борисовым и Артемом Васневым, представлен на премии Rock&Book сервиса LiveLib в номинации "Лучшая озвучка в жанре художественной литературы". Об этом сообщает "Медиаполис".

Премия "Rock&Book" — это первая в России премия для аудиокниг, где лучшую озвучку будут определять не жюри и эксперты, а слушатели и читатели. Она была создана крупнейшим рекомендательным книжным сервисом LiveLib в 2019 году.

Победитель определится в результате голосования пользователей, оно завершится 10 октября. Поддержать проект тюменской команды можно по ссылке.

Авторы адаптировали сценарий, уделяя особое внимание звуковому окружению, заложенному в сюжете, и воссоздали историю, события и атмосферу. Главная его особенность в том, что истории рассказываются только при помощи звуков которые слышатся на 360 градусов.

"Главное преимущество таких продуктов — полное эмоциональное погружение слушателя и его вовлечение, ведь здесь все зависит от их фантазии", — рассказал сценарист студии SoundRise Дмитрий Копьев.