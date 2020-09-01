Александр Моор поздравил тюменских биатлонистов с победой на летнем ЧР

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Губернатор Александр Моор поздравил тюменских биатлонистов с победой на чемпионате России по летнему биатлону.

В своих официальных аккаунтах во ВКонтакте, Одноклассники и Instagram он написал: "Тюменские биатлонисты вновь предоставили повод для гордости. На днях на чемпионате России по летнему биатлону Виктория Сливко завоевала почетное золото. Как человек, близкий к спорту, могу уверенно сказать, что каждое соревнование – это вызов самому себе. И на этот вызов Виктория ответила, продемонстрировав отличный результат. Спортсменка допустила только один промах на четырех огневых рубежах и показала лучшее время, обойдя ближайшую соперницу почти на 11 секунд!"

В мужской эстафете 4 по 7,5 км представители Тюменской области стали третьими. "Учитывая, что в составе команды было два молодых биатлониста и не бежал из-за небольшой травмы лидер сборной России Александр Логинов, этот результат можно считать очень удачным", - написал он.

Губернатор напомнил, что скоро на базе "Жемчужины Сибири" начнется подготовка к зимнему сезону. "Будем верить, что тюменцы и на предстоящих соревнованиях по биатлону, порадуют нас своими победами", - отметил он.