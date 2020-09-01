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ФК "Тюмень" готовится к матчу с командой "Урал-2"

Спорт, 15:34 26 сентября 2020

Фото: ФК "Тюмень". Архив

ФК "Тюмень" готовится к очередному матчу восьмого тура в рамках Олимп-Первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ.

В прошлые выходные на своем стадионе "Тюмень" победила "Челябинск", занявший в прошлом сезоне второе место в группе "Урал-Приволжье". Счет матча - 1:0.

27 сентября тюменским футболистам предстоит выездная игра в Сысерти Свердловской области. В 14 часов на стадионе "Бажовия" начнется поединок с местной командой "Урал-2".

В прошлом сезоне команды встречались дважды. Августовский матч закончился ничьей (3:3), октябрьский — со счетом 1:2 в пользу нашего соперника. По итогам досрочно завершенного сезона "Тюмень" финишировала на десятом месте, "Урал-2" - на третьем.

Однако в предстоящей игре шансы на победу "Тюмени" оценивают на 72,56%, пишет "Вслух.ру"

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