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София Феськова представит Россию на детском Евровидении

Общество, 16:59 26 сентября 2020

www.youtube.com | Фото: www.youtube.com

Одиннадцатилетняя София Феськова из Санкт-Петербурга представит Россию на международном конкурсе детской песни Евровидение-2020, сообщает РИА Новости.

В финале участвовали 11 конкурсантов из разных регионов страны. В этом году из-за ограничений, связанных с COVID-19, запись концерта проходила без зрителей.

В течение недели на официальном сайте Детского Евровидения — 2020 за юных артистов голосовали поклонники их таланта. Также был сформирован пул профессионального жюри, в состав которого вошли представители творческих профессий и российского шоу-бизнеса: певцы Юлия Савичева, Алексей Воробьев, Лена Катина, Полина Богусевич.

"Даже не думала, что такое может случиться. У меня были достойные и сильные конкуренты. Впереди ответственный момент — представлять Россию на международном конкурсе в Польше. Рада, что всем понравилась моя песня. Она о том, что никогда нельзя опускать руки, надо идти вперед и наполнять каждый свой день добром и счастьем", — рассказала София Феськова.

Финал международного конкурса Детское Евровидение — 2020 пройдет 29 ноября в Польше в формате телемоста.

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