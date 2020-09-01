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Птицы из-за пандемии стали петь тише

Общество, 19:20 26 сентября 2020

ичной страницы Марии Лупинос во ВКонтакте | Фото: ичной страницы Марии Лупинос во ВКонтакте

Самцы птиц начали петь значительно мягче, чтобы привлечь самок. Такой факт обнаружили экологи из Сан-Франциско, сообщает РИА Новости.

Причиной перемены стал всеобщий карантин, введенный в Калифорнии. Городской шум вынуждал птиц петь гораздо громче, но после введения ограничительных мер в Сан-Франциско, их пение стало мелодичнее и тише примерно на треть.

Авторы исследования показали, как быстро птицы приспосабливаются к переменам в окружающей среде и предположили, что долгосрочные меры по понижению шумового загрязнения могут привести к большему видовому разнообразию в животном мире.

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