В тюменской больнице появились новые эндоскопические стойки

Фото: ОКБ №2 Фото: ОКБ №2

Четыре новые эндоскопические стойки установили в Областной клинической больнице №2. Они были приобретены в рамках нацпроекта "Здравоохранение".

Стойки со сверхчетким изображением (разрешение не менее 3840 x 2160 пикселей, что в четыре раза больше существующего стандарта HD) получили центр травматологии и ортопедии, отделения урологии, гинекологии и хирургии.

Все стойки разных производителей, в зависимости от профиля. Так, травматологи и ортопеды получили стойки, которые разрабатывались специально для эндоскопических вмешательств на суставах человека.

По словам руководителя операционного блока, травматолога-ортопеда ОКБ №2 Александра Базарова, такая профильность имеет преимущества, потому как специализированная компания глубже видит проблему, и при проектировании и производстве оборудования учитывает все нюансы, что положительно влияет на качество хирургического лечения.

"Новое оборудование позволит нам повысить качество проводимых операций: за счёт предельной детализации и хорошего обзора операционного поля снизится травматичность вмешательства", - комментирует Александр Базаров.

Большая часть прежних стоек по-прежнему "в строю". На них меньший монитор и менее яркое изображение, поэтому мелкие детали операционного поля видны не так четко, сообщает пресс-служба ГБУЗ ТО "ОКБ №2".