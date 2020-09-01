Тюменские студенты и школьники напишут экологический диктант

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Экологический диктант "Благоприятная среда – процветающая Россия!" пройдет в Тюменском госуниверситете 2 октября. Мероприятие организовано в рамках всероссийской образовательной акции ЭкоТолк, сообщает пресс-служба ТюмГУ.

Участниками "ЭкоТолка" станут люди разного возраста и статуса: от школьников, студентов и блогеров до представителей государственной власти и образовательных организаций.

"Цель акции – в очередной раз объединить жителей страны вокруг темы экологии, а также повысить экологическую культуру. Все это созвучно целям национального проекта "Экология", – отмечают организаторы.

Мероприятие начнется в 12 часов по местному времени по адресу: ул. Пржевальского, 37, ауд. 409.