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Тюменские студенты и школьники напишут экологический диктант

Общество, 16:31 27 сентября 2020

ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Экологический диктант "Благоприятная среда – процветающая Россия!" пройдет в Тюменском госуниверситете 2 октября. Мероприятие организовано в рамках всероссийской образовательной акции ЭкоТолк, сообщает пресс-служба ТюмГУ.

Участниками "ЭкоТолка" станут люди разного возраста и статуса: от школьников, студентов и блогеров до представителей государственной власти и образовательных организаций.

"Цель акции – в очередной раз объединить жителей страны вокруг темы экологии, а также повысить экологическую культуру. Все это созвучно целям национального проекта "Экология", – отмечают организаторы.

Мероприятие начнется в 12 часов по местному времени по адресу: ул. Пржевальского, 37, ауд. 409.

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# диктант , ТюмГУ , экология

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