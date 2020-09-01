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Браконьеров в Тюменской области стало меньше

Общество, 09:18 28 сентября 2020

фото "Тюменская линия"

Специалисты Госохотдепартамента Тюменской области отмечают уменьшение числа задержаний браконьеров и нарушителей правил охоты, но подчеркивают, что браконьерство – неистребимо.

Такое заявление в беседе с корреспондентом "Тюменской линии" сделал директор Госохотдепартамента Тюменской области Василий Щепелин.

По его словам, с начала года незаконно добыто восемь кабанов, - 55 косуль, 15 лосей, семь ондатр, четыре бобра. "Специалисты совершили 2 тысячи 20 выездов, -пояснил директор Госохотдепартамента. - Выписали 216 административных штрафов, изъяли 36 единиц незаконного оружия, зафиксировали 40 случаев нарушения правил и сроков охоты. А это уже уголовная ответственность, по статье 258 УК РФ".

Василий Щепелин, отметил, что тюменские охотники стали меньше злоупотреблять алкоголем, что повлекло и снижение самих нарушений.

Борис Олейник

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# Василий Щепелин , охота

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