  • 28 сентября 202028.09.2020понедельник
  • USD76,8195
    EUR89,6637
  • В Тюмени 15..17 С 3 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Первые дни октября в Тюмени будут теплыми

Общество, 09:39 28 сентября 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Теплую погоду прогнозируют синоптики в Тюмени с 28 сентября по 4 октября.

По данным центра Фобос, в регионе в течение всей рабочей недели фон атмосферного давления будет повышен, поэтому условий для развития дождевой облачности не будет. В такой ситуации дневная температура воздуха в отдельные часы будет повышаться до плюс 17.

В Тюмени 28 сентября периодически будут набегать тучки. Днем воздух прогреется до плюс 17 градусов, ночью похолодает до плюс 6.

29 сентября будет пасмурно и немного прохладнее - до плюс 12 градусов днем. 30 сентября вновь потеплеет до плюс 16, день будет солнечным.

1 и 2 октября в Тюмени будут теплыми. В эти дни при переменной облачности столбики термометров поднимутся до плюс 15 градусов, в ночные часы - до плюс 6.

В субботу, 3 октября, максимальная температура воздуха днем составит плюс 12 градусов, а ночью похолодает до ноля градусов.

В воскресенье будет прохладно – днем воздух прогреется лишь до плюс 5 градусов, а в ночные часы возможны заморозки.

Любовь Голышева

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# погода

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:09 28.09.2020"Неделя искусств" стартовала в тюменском "Кванториуме"
10:58 28.09.2020Тюменцам предлагают стать наставниками в социальном проекте "Шанс"
10:36 28.09.2020Сайт "Тюменской линии" надел маску
10:25 28.09.2020Тобольский "Кванториум" запускает проект трендов для подростков