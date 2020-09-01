Первые дни октября в Тюмени будут теплыми

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Теплую погоду прогнозируют синоптики в Тюмени с 28 сентября по 4 октября.

По данным центра Фобос, в регионе в течение всей рабочей недели фон атмосферного давления будет повышен, поэтому условий для развития дождевой облачности не будет. В такой ситуации дневная температура воздуха в отдельные часы будет повышаться до плюс 17.

В Тюмени 28 сентября периодически будут набегать тучки. Днем воздух прогреется до плюс 17 градусов, ночью похолодает до плюс 6.

29 сентября будет пасмурно и немного прохладнее - до плюс 12 градусов днем. 30 сентября вновь потеплеет до плюс 16, день будет солнечным.

1 и 2 октября в Тюмени будут теплыми. В эти дни при переменной облачности столбики термометров поднимутся до плюс 15 градусов, в ночные часы - до плюс 6.

В субботу, 3 октября, максимальная температура воздуха днем составит плюс 12 градусов, а ночью похолодает до ноля градусов.

В воскресенье будет прохладно – днем воздух прогреется лишь до плюс 5 градусов, а в ночные часы возможны заморозки.

Любовь Голышева