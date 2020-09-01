В МЧС назвали причину пожара на улице Парад Победы в Тюмени

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив) | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив)

Нарушение правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ, по предварительным данным, привело к пожару в доме № 7 на ул. Парад Победы в Тюмени 27 сентября.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказал заместитель начальника пресс-службы областного управления МЧС России Александр Зубарев.

Напомним, в 12 часов 16 минут 27 сентября огнеборцам поступило сообщение о пожаре в одной из квартир 18-этажного дома. Пожарные спасли 11 человек и еще 36 эвакуировали. Площадь пожара составила 40 кв. метров.

Инна Пахомова