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Сall-центр для родственников маломобильных людей работает в Тюмени

Общество, 11:08 29 сентября 2020

центр "Третий возраст" | Фото: центр "Третий возраст"

Специализированный call-центр для родственников маломобильных людей открылся в рамках проекта "Родные люди". Сотрудники отвечают на телефонные обращения, инструктируют, дают советы и рекомендации, сообщает региональный центр "Третий возраст".

Специалисты центра информируют обратившихся по вопросам домашнего ухода, правилам кормления, безопасного проведения гигиенических процедур, решения конфликтных и стрессовых ситуаций.

"Забота о близком человеке с ограниченными возможностями здоровья ― это настоящий труд и огромная ответственность, требующие не только физической, но и моральной выдержки. Именно поэтому в стенах центра организована работа психологов: они так же оказывают необходимую поддержку, в том числе и по телефону",- говорят авторы проекта.

Получить дистанционную консультацию могут жители не только областной столицы, но и юга Тюменской области по телефону: +7 (952) 674-93-77.

За дополнительной информацией можно обратиться в центр "Третий возраст" по адресу: Тюмень, ул. Карла Маркса, 123/1, каб. 20, подробная информация на сайте www.третий-возраст.рф.

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# консультации , маломобильные люди , социальная помощь

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