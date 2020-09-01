Новые патрульные автомобили повысят мобильность тюменских автоинспекторов

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Новые патрульные автомобили, которые вручили инспекторам полка ДПС в Тюмени 28 сентября, позволят повысить мобильность тюменских автоинспекторов, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Инспекторам полка ДПС торжественно вручили ключи от 49 новых машин марки Skoda Octavia.

"Новые автомобили позволят сотрудникам ГИБДД выполнять свои служебные обязанности оперативно, в соответствии с современными требованиями. В салоне патрульных автомобилей ДПС установлены видеорегистраторы, радиостанция, сигнальная громкоговорящая установка", — отметил руководитель Госавтоинспекции Тюменской области Александр Селюнин.

В ГИБДД уверены в том, что новый транспорт повысит мобильность тюменских автоинспекторов, что поможет предотвращению дорожно-транспортных происшествий и снижению смертности на дорогах региона.

Отметим, в 2019 году тюменские автоинспекторы уже получали 11 автомобилей Skoda Octavia в такой же комплектации и оценили их мощность, скоростные качества и надежность.

До конца 2020 года поступит еще одна партия из 18 таких автомобилей в рамках федерального проекта "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".