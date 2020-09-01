Елена Майер получила читательский билет в модельную библиотеку Ишима

с личного аккаунта Елены Майер в Instagram с личного аккаунта Елены Майер в Instagram

Торжественное открытие модельной библиотеки в Ишиме - первой в Тюменской области - прошло 28 сентября. Читательский билет в современное учреждение получила директор регионального департамента культуры Елена Майер.

В своем аккаунте в Instagram она выложила фото- и видеоотчет о поездке в Ишим.

"Ишим летом этого года получил почетное звание "Литературный город России". Трудно найти город, где было бы логичнее открывать первую модельную библиотеку", - сказала Елена Майер.

6 тыс. 484 изданий поступило сюда - это художественная, отраслевая, научно-популярная, справочная литература, книги для детей. У сотрудников есть доступ к электронным каталогам ведущих библиотек страны. Доступ к ним теперь имеет и Елена Майер, которой вручили читательский билет.

По словам директора департамента культуры, еще на этапе разработки концепции будущего учреждения стало ясно, что оно будет уникальным. По проекту здесь созданы зоны для работы, обучения, чтения, общения. Время, когда библиотека была просто местом выдачи книг, давно прошло, уверена Майер. Потребности современных читателей гораздо шире: им нужен коворкинг, лекторий, современная техника.

"Поздравляю жителей Ишима и, конечно, всю команду администрации города с этим событием! Уверена, что библиотека обязательно станет любимым местом горожан!" - сказала Елена Майер.

Модернизация учреждения проходила в рамках регионального проекта "Культурная среда" нацпроекта "Культура".

Анжела Лебедева