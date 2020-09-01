Повышенная страховка по вкладам и карта "Мир" для пособий: новое в законах с октября

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О новых правилах для продления выплат семьям с детьми, зачислении пенсий и соцвыплат на карты "Мир", упрощении заключения договора ОСАГО, запрете на курение кальянов в кафе и других нововведениях октября сообщили в Госдуме.

С 1 октября законодательно отменяется ограничение, по которому переплату по налогу разрешается зачесть только в счет налога того же вида: федерального, регионального или местного. Будет разрешен зачет переплаты по федеральному налогу в счет уплаты региональных и местных налогов и наоборот. Это касается также пеней и штрафов.

С 1 октября вводится повышенное страховое возмещение вкладов. Сегодня можно вернуть не более 1,4 млн рублей, но есть ситуации, когда сумма вклада существенно превышает размер страхового возмещения: при получении наследства, продаже квартиры или возмещении ущерба, причиненного жизни, здоровью или личному имуществу. Для таких случаев размер максимального страхового возмещения увеличена до 10 млн рублей. Страхованию вкладов также подлежат вклады НКО – исполнителей общественно полезных услуг, малых предприятий из единого реестра, ТСЖ.

С 1 октября только на карты "Мир" будут зачислять пенсии и другие соцвыплаты из ПФР; выплаты, установленные Законом "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей", в том числе пособие по беременности и родам, пособие по уходу за ребенком; пособие по безработице; ежемесячную выплату на третьего ребенка или последующих детей до трех лет, если она есть в регионе; ежемесячные выплаты на детей с трех до семи лет; выплаты за воздействие радиации.

С 1 октября Роскомнадзор будет направлять уведомление о нарушении владельцу информационного ресурса, на котором размещено приложение, нарушающее авторские и смежные права. В течение одного рабочего дня владелец ресурса должен проинформировать об этом владельца программного приложения. Владелец приложения обязан ограничить доступ к объектам авторских и смежных прав в течение одного рабочего дня, иначе доступ к приложению-нарушителю ограничит владелец информресурса.

С 1 октября маркировка станет обязательной для духов, туалетной воды и фотоаппаратов, фотовспышек и ламп-вспышек. Купленная до 1 октября, но ввезенная после фотоаппаратура должна быть промаркирована до 31 октября 2020 года.