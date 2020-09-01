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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Предприятиям Тюменской области рекомендовали развести рабочие потоки

Общество, 12:36 29 сентября 2020

www.rospotrebnadzor.ru | Фото: www.rospotrebnadzor.ru

Развести рабочие потоки, организовать труд в несколько смен и разместить сотрудников на разных этажах или в отдельных кабинетах советуют работодателям сотрудники Роспотребнадзора для профилактики коронавируса.

В ведомстве рекомендовали контролировать процесс обработки рук работников при входе в организацию и проводить обязательную термометрию. Отслеживать вызов заболевшим сотрудником врача на дом и соблюдение самоизоляции до получения результатов теста.

Эксперты напомнили, что необходимо каждые два часа проветривать помещение, делать качественную уборку с использованием дезинфицирующих средств, применять бактерицидные лампы и иметь запас масок и антисептиков.

Работодателям рекомендовали напоминать сотрудникам о необходимости мыть руки, принимать пищу только в отведенных для этого местах и ограничить проведение корпоративных мероприятий в период эпидемического неблагополучия.

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# инфографика , коронавирус , профилактика , Роспотребнадзор , трудовые коллективы

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