Предприятиям Тюменской области рекомендовали развести рабочие потоки

| Фото: www.rospotrebnadzor.ru | Фото: www.rospotrebnadzor.ru

Развести рабочие потоки, организовать труд в несколько смен и разместить сотрудников на разных этажах или в отдельных кабинетах советуют работодателям сотрудники Роспотребнадзора для профилактики коронавируса.

В ведомстве рекомендовали контролировать процесс обработки рук работников при входе в организацию и проводить обязательную термометрию. Отслеживать вызов заболевшим сотрудником врача на дом и соблюдение самоизоляции до получения результатов теста.

Эксперты напомнили, что необходимо каждые два часа проветривать помещение, делать качественную уборку с использованием дезинфицирующих средств, применять бактерицидные лампы и иметь запас масок и антисептиков.

Работодателям рекомендовали напоминать сотрудникам о необходимости мыть руки, принимать пищу только в отведенных для этого местах и ограничить проведение корпоративных мероприятий в период эпидемического неблагополучия.