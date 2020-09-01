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Ученики ФМШ стали призерами чемпионата по программированию

Общество, 17:11 29 сентября 2020

Физико-математическая школа Тюменской области | Фото: Физико-математическая школа Тюменской области

Девять учеников Областной физико-математической школы вошли в Топ-15 лучших участников четвертого открытого чемпионата по программированию "АТП^ИМиКН", сообщает учреждение.

Турнир регулярно проводится кафедрой программного обеспечения Института математики и компьютерных наук ТюмГУ. В этот раз он собрал более 90 студентов и школьников.

По итогам чемпионата участники из ФМШ получили дипломы первой, второй и третьей степени, похвальные грамоты.

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# областная физико-математическая школа

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