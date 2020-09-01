Первая смена всероссийского конкурса "Большая перемена" завершилась в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени завершилась первая смена окружного полуфинала Всероссийского конкурса "Большая перемена". В течение трех дней команды регионов Уральского федерального округа – участники направления "Твори!" - решали кейсы, разрабатывали проекты и выступали перед экспертами.

Проходило мероприятие на базе детского центра "Серебряный бор". Как рассказала ИА "Тюменская линия" президент Ассоциации отдыха и оздоровления населения региона "Мы вместе" Лариса Шилова, мероприятие в Тюмени организовано на высоком уровне, это отметили и организаторы "Большой перемены". С ребятами работали специалисты тюменских загородных лагерей и вожатые.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Говоря в целом о конкурсе "Большая перемена", Лариса Шилова подчеркнула, что проект дает ребятам возможность раскрыть свои способности, повысить уровень образования.

"Дети в восторге от того, что они встретились и смогли в режиме оффлайн обменяться впечатлениями. Эти дни оказались плодотворными. Школьники поучаствовали в мастер-классах, послушали мотивационную лекцию от известного артиста. Кроме того, ребята защищали кейсы. Мы надеемся, что все они уедут с хорошими результатами для себя, потому что здесь была возможность не только пообщаться, но и поучиться", - сказала она.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Руководитель проектов АНО "Россия – страна возможностей" Лука Горубин, комментируя итоги первой смены, подчеркнул, что ребята проявили не только коммуникативные навыки, но и возможность критически мыслить и придумывать нестандартные решения.

"Слушая защиту проектов ребят, я удивился тому, как они через призму современного молодежного мышления воспринимают проблемы, которые стоят перед взрослыми людьми. Им поставили задачу - подумать о профессиях будущего - и они нестандартно к этому подошли, с пониманием того, что какие-то вещи в мире устроены неправильно и как их нужно менять", - рассказал он.

Лука Горубин отметил, что конкурс "Большая перемена" проходит в России впервые и уже стал самым массовым в стране. Заявки на участие подали более одного миллиона человек со всех регионов. Цель "Большой перемены" - выявить талантливых ребят. При этом речь идет не об успеваемости, а о коммуникативных навыках.

"Мир стремительно меняется и зачастую дети, которые находятся в интернете чаще, чем взрослые, видят и слышат о проблемах больше, чем мы. Кроме того, их мышление не ограничено теми рамками, которые есть у взрослых и они могут предложить нестандартные решения, которые в итоге станут простыми и правильными", - добавил он.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Отметим, по итогам первой смены определили обладателей приза зрительских симпатий. В их число вошла и юная жительница Тюмени Софья Ригун. Она поделилась впечатлениями об участии в конкурсе.

"Мы оформляли кейс на тему "Послание в будущее". Выделили главные ценности нашего поколения - индивидуальность, свободу, любовь и уважение к себе, уважение природы и мира, в котором мы живем. Каждую ценность я иллюстрировала, чтобы слайд получился красивым. С нами работали спикеры, которые отлично знали тему. Каждый выполнял свою роль, а когда заканчивал работу, то помогал другим. Именно поэтому нам удалось взять приз зрительских симпатий", - рассказала она.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Окончательный список победителей полуфинала в направлении "Твори!" объявят в течение десяти дней. Лучшие по итогам всех смен из каждого федерального округа встретятся на финале, который пройдет с 1 по 4 ноября в Москве. Победители финала получат денежный приз, который они смогут потратить на свое образование, развитие, разработку стартапов или ипотеку. Кроме того, у отличившихся ребят появятся наставники из числа победителей предыдущих проектов АНО "Россия – страна возможностей".

Любовь Голышева