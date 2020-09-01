Особенности торговли между Россией и Узбекистаном обсудят на вебинаре

| Фото: "Точка кипения - Тюмень" | Фото: "Точка кипения - Тюмень"

Вебинар "Особенности организации и ведения торговой деятельности в Узбекистане" начнется на платформе "Точка кипения — Тюмень" 30 сентября в 11 часов, сообщают организаторы.

"В преддверии открытия торговой экспозиции Тюменской области в Узбекистане центр поддержки экспорта организует вебинар, на котором будут обсуждены перспективы Российско-узбекского сотрудничества, особенности торговли между странами, возможные сложности и пути их решения", — рассказали организаторы.

Онлайн-встреча станет полезной для представителей предприятий-экспортеров.

Руководитель сектора вэд торгово-промышленной палаты Ташкента Рустамбек Баратов выступит с докладом "Ведение бизнеса в Узбекистане: преимущества и перспективы". Заместитель председателя ассоциации таможенных брокеров Узбекистана Энвер Халилов расскажет об особенностях таможенного оформления в Узбекистане. Также выступит руководитель и непосредственный участник процесса открытия торговой экспозиции Тюменской области в Узбекистане Георгий Кварц.

Зарегистрироваться можно здесь. За час до вебинара участникам придет ссылка.