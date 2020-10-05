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Объявлена регистрация школьников на олимпиаду "Газпрома"

Общество, 08:14 05 октября 2020

скриншот сайта олимпиады | Фото: скриншот сайта олимпиады

Регистрация учащихся 9-11 классов на олимпиаду "Газпрома" пройдет 10 октября. Победители и призеры получат дополнительные баллы для поступления в профильные техникумы и институты, сообщает ТИУ.

Олимпиада пройдет по предметам: математика, физика, химия, информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), экономика совместно с ведущими университетами страны, в том числе с ТИУ.

Отборочный тур пройдет в дистанционном формате с 1 ноября 2020 года по 12 января 2021 года. Заключительный этап пройдет очно на площадках вузов-организаторов Олимпиады и "Газпром-классов" с 1 февраля по 30 марта 2021 года.

Подробная информация на сайте.

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# Газпром , олимпиада

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