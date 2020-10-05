О деревянном зодчестве Тюмени школьникам расскажут на виртуальной экскурсии

| Фото: Дворец творчества и спорта «Пионер» | Фото: Дворец творчества и спорта «Пионер»

На дистанционное занятие приглашает школьников Тюмени, Тюменского, Исетского, Ярковского, Юргинского и Нижнетавдинского районов школа юных краеведов "Тюменский следопыт" 7 октября с 14 до 15 часов, сообщает Дворец творчества и спорта "Пионер".

В виртуальном формате ребята смогут пройти по историческому центру Тюмени, чтобы познакомиться с деревянным зодчеством Тюмени. Экскурсию проведет консультант центра туризма и краеведения Сергей Филь.

Члены краеведческих клубов, кружков и советов музеев смогут вначале пройти намеченный маршрут на экскурсии, а потом по нему охарактеризовать жемчужины деревянной архитектуры на своей малой родине на круглом столе 16 октября.