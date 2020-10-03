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Потребительские кооперативы закупают у населения мясо и молоко

Экономика, 17:01 03 октября 2020

управление Роспотребнадзора по Тюменской области | Фото: управление Роспотребнадзора по Тюменской области

Сельскохозяйственные потребительские кооперативы играют важную роль в развитии сельского хозяйства Тюменской области. В 2019 году, сообщает пресс-служба Тюменской областной думы, государственную поддержку получил 31 сельскохозяйственный потребительский кооператив на сумму 138,3 млн рублей.

Объем закупленного молока ими составил 35,7 тыс. тонн. Субсидии выплачены при условии, что кооператив произвел расчет с малыми формами хозяйствования за сданное молоко в зачетном весе по цене, составляющей не менее 95 % от средней цены реализации молока на переработку.

Также потребительским кооперативам возмещается часть затрат по заготовке мяса, произведенного хозяйствами населения. Государственную поддержку получили 18 сельскохозяйственных потребительских кооперативов в сумме 45,6 млн рублей.

Всего в хозяйствах населения закуплено 2,2 тыс. тонн мяса всех видов в убойном весе. Субсидии выплачены при условии расчета с хозяйствами населения области за заготовленное мясо по цене не менее 140 000 рублей за 1 тонну убойного веса.

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# облдума , потребительские кооперативы

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