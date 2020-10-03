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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Парализованный мужчина вновь научился ходить в тюменской больнице

Общество, 17:45 02 октября 2020

пресс-службы ОКБ № 2 | Фото: пресс-службы ОКБ № 2

Врачи отделения реабилитации областной клинической больницы № 2 помогли обездвиженному после дорожной аварии ялуторовчанину Евгению Перову снова встать на ноги, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

Мужчина попал в ДТП, с тяжелыми травмами головы и позвоночника был доставлен в Тюмень из Ялуторовска в декабре 2019 года. После сложных операций, лечения и долгой реабилитации парализованный пациент смог встать на ноги и сделать первые шаги.

По словам заведующего отделением медицинской реабилитации Ивана Кузнецова, с таким трудолюбием и желанием жить полноценно прогресс будет только расти. "Сейчас Евгений уже передвигается с помощью трости. Важно, что он самостоятелен и не зависит от окружающих", - подчеркнул заведующий.

С начала сентября молодой человек проходит второй курс реабилитации. Физиотек, эллипсы, биостеп и собственное упорство помогли Евгению увеличить скорость и ширину шага, начать осваивать ходьбу назад.

"Персонал отличный, очень поддерживает меня, все настроены дружелюбно, всегда готовы даже просто пообщаться. Такой настрой наблюдался везде: в реанимации, общей палате, в реабилитации. Благодарю всех медработников, что спасли. У меня два сына, есть к чему стремиться, уверен, что все будет хорошо. Сам собой горжусь", - сказал Евгений Перов.

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# ДТП , ОКБ №2 , реабилитация

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