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Борьба со стрессом поможет предотвратить рак, считает эксперт

Общество, 11:04 04 октября 2020

www.yanao.ru

Правильное питание, регулярные занятия спортом и хорошее настроение - доступные способы уберечь себя от злокачественных новообразований, считает хирург-онколог Михаил Мяснянкин.

По словам специалиста, хронический стресс приводит к угнетению иммунной системы, а из-за плохого иммунитета могут появляться злокачественные новообразования. Борьба со стрессом поможет снизить этот риск, пишет РИА Новости.

От таких антистрессов как алкоголь, курение и переедание Михаил Мяснянкин советует отказаться, вместо этого лучше найти интересное увлечение.

"Благодаря этому каждый человек может избежать стресса, который может пагубно повлиять на жизнь", — пояснил врач.

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# врачи , онкология

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