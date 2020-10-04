Борьба со стрессом поможет предотвратить рак, считает эксперт

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Правильное питание, регулярные занятия спортом и хорошее настроение - доступные способы уберечь себя от злокачественных новообразований, считает хирург-онколог Михаил Мяснянкин.

По словам специалиста, хронический стресс приводит к угнетению иммунной системы, а из-за плохого иммунитета могут появляться злокачественные новообразования. Борьба со стрессом поможет снизить этот риск, пишет РИА Новости.

От таких антистрессов как алкоголь, курение и переедание Михаил Мяснянкин советует отказаться, вместо этого лучше найти интересное увлечение.

"Благодаря этому каждый человек может избежать стресса, который может пагубно повлиять на жизнь", — пояснил врач.