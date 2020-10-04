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Викуловские ЮИДовцы напомнили односельчанам о дорожной безопасности

Общество, 11:39 04 октября 2020

Фото из архива Викуловского центра творчества

Профилактическую акцию "Пешеходный переход" провели участники объединения юных инспекторов дорожного движения "Азбука дорожной безопасности" в Викулово.

Как рассказала руководитель Ирина Щитова, для ребят это первая акция. Они долго к ней готовились. подбирали листовки, учили слова обращения к пешеходам, отрабатывали правила безопасного поведения в дорожной среде.

"Приятно, что взрослые пешеходы внимательно отнеслись к ЮИДовцам, внимательно их слушали и пообещали не нарушать правила дорожного движения. Такие акции не только напоминают взрослым о необходимости дорожных правил, но и помогают самим детям запоминать правила и ответственно относиться к их соблюдению", - отметила Ирина Щитова.

Евгения Шевцова

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# Викуловский район , ЮИД

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