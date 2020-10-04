  • 4 октября 20204.10.2020воскресенье
  • В Тюмени 0..2 С 3 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Новицкий: безопасности детей на дорогах в Тюменской области уделяют большое внимание

Общество, 16:00 04 октября 2020

Фото из архива Викуловского центра творчества

Высокое качество разработок безопасных маршрутов от дома до школы отметили в Тюменской области по результатам опроса родителей школьников.

Об этом рассказал региональный координатор проекта партии "Единая Россия" "Безопасные дороги" Дмитрий Новицкий. Он уточнил, что опрос проходил поддержке областного департамента образования.

"По восьми муниципальным округам даны предложения по совершенствованию маршрута от дома до школы. Рекомендации передадут главному управлению строительства по Тюменской области и в Тюменьгортранс", – сказал Дмитрий Новицкий.

Особо он отметил активную позицию сотрудников ГИБДД, которые регулярно проводят в регионе мероприятия по профилактике ДТП с участием детей.

По словам координатора партпроекта, заместителя председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимира Афонского, именно детская безопасность - основная тема проекта "Безопасные дороги". Готовится ряд предложений по улучшению качества жизни граждан, в том числе предоставление льгот на проезд по платным дорогам для многодетных семей.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# безопасные дороги , Дмитрий Новицкий

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:14 04.10.2020Тюменский тренер рассказала, как правильно носить тяжести
18:08 04.10.2020Ученые нашли соленые озера на Марсе
17:31 04.10.2020Тюменским старшеклассникам рассказали о службе в СОБР
16:52 04.10.2020Черный котейка ищет дом