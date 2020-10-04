Новицкий: безопасности детей на дорогах в Тюменской области уделяют большое внимание

Фото из архива Викуловского центра творчества Фото из архива Викуловского центра творчества

Высокое качество разработок безопасных маршрутов от дома до школы отметили в Тюменской области по результатам опроса родителей школьников.

Об этом рассказал региональный координатор проекта партии "Единая Россия" "Безопасные дороги" Дмитрий Новицкий. Он уточнил, что опрос проходил поддержке областного департамента образования.

"По восьми муниципальным округам даны предложения по совершенствованию маршрута от дома до школы. Рекомендации передадут главному управлению строительства по Тюменской области и в Тюменьгортранс", – сказал Дмитрий Новицкий.

Особо он отметил активную позицию сотрудников ГИБДД, которые регулярно проводят в регионе мероприятия по профилактике ДТП с участием детей.

По словам координатора партпроекта, заместителя председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимира Афонского, именно детская безопасность - основная тема проекта "Безопасные дороги". Готовится ряд предложений по улучшению качества жизни граждан, в том числе предоставление льгот на проезд по платным дорогам для многодетных семей.