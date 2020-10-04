Психолог назвала самые добрые знаки зодиака

Фото: из группы «Приют "Мурка и Васька" им. И.В. Карповой Фото: из группы «Приют "Мурка и Васька" им. И.В. Карповой

Рейтинг знаков зодиака по степени их отношения к окружающим составила писательница и специалист по нарративной психологии Кристин Шонвальд, сообщает РИА Новости со ссылкой на Yourtango.

В результате собственного исследования, она выяснила, что добрее всех те, кто родился под знаком Рыб. Они не раздумывая остановят свою машину, чтобы подвезти кого-нибудь, спасут собаку или угостят кофе за свой счет. Люди ценят терпение Рыб и обычно обращаются к ним, чтоб рассказать о своих проблемах.

Девы готовы всем прийти на помощь. Они очень сообразительны и даже если сами не знают, как именно помочь, то знают, где найти ответ. На них можно положиться, они всегда готовы вас выслушать и при этом не думать о сотне других более важных для них вещей.

Весы настроены проявлять сочувствие, эмпатию и щедрость по отношению к окружающим. Они обязательно уступят место в метро, придержат дверь перед пожилым человеком и готовы к волонтерской работе. Ко всем, кто встречается им на жизненном пути, они относятся с уважением.

Близнецы не склонны осуждать окружающих. Они сделают все, чтобы вы чувствовали себя комфортно и не сомневались в том, что вам рады. Они умеют видеть в людях хорошее, знают, что именно вы хотите сейчас услышать, и прекрасно говорят комплименты. К ним хорошо обращаться за "добрым словом".

Львы добры и всегда готовы оказаться вам поддержку. Они умеют выражать любовь и привязанность и часто это делают. При этом они ничего не принимают как само собой разумеющееся. Ради другого человека они готовы на все, даже в ущерб собственным интересам. Еще одно их несомненное достоинство - преданность.

Овны всегда говорят то, что думают, и если дали слово, то держат его. Они любопытны и всегда могут найти что-то интересное в каждом человеке. Если кто-то грустит, Овны готовы улучшить им настроение, предложив какую-то авантюру или просто сделав что-то смешное. У них большое сердце и огромный запас доброты, считает исследователь.