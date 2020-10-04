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Тюменцев приглашают увидеть красоту Востока

Общество, 15:33 04 октября 2020

Фото организаторов

Выставка "Восток. Иная красота" откроется в музее "Торговые ряды" в Тюмени 15 октября.

Как сообщают организаторы, впервые в одном выставочном пространстве посетители

познакомятся с предметами восточного искусства и быта из собрания Тюменского музейно-просветительного объединения. Это будет домашняя утварь, элементы одежды и вооружения, культовые буддийские скульптуры, шкатулки, денежные знаки, предметы торговли. Выставка будет интересна не только взрослым, но и детям.

Экспозиция будет работать во все дни недели, кроме понедельника, с 11 до 20 часов. Подробности на ул. Первомайской, 19 и по тел.: 8 (34535) 3-27-50, 2-01-94.

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# выставка , музей

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